Wegen Medikamenten? Laura Maria Rypa kann nicht schlafen!

Laura Maria Rypa (26) scheint die aktuelle Situation ziemlich zu schaffen zu machen. Am Samstag meldete sich die Influencerin, die momentan zusammen mit Pietro Lombardi (30) Nachwuchs erwartet, mit beunruhigenden Nachrichten bei ihrer Community: Weil ihr Gebärmutterhals zu kurz sei, habe sie viel zu früh Wehen bekommen – und musste deshalb ins Krankenhaus! In der Klinik bekommt die Kölnerin nun Medikamente. Doch wirklich gut scheint es Laura nicht zu gehen: Sie kann überhaupt nicht schlafen!

In ihrer Instagram-Story gab die 26-Jährige nun ein kleines Update. "Ich konnte gestern irgendwie nicht einschlafen. Bin erst so gegen drei Uhr morgens eingeschlafen und bin seit sieben Uhr wieder wach. Denke, es liegt eventuell an den Medikamenten", meinte sie. Trotz des Schlafmangels wolle Laura aber nach vorne blicken. Im Laufe des Tages stehen nämlich noch einige Untersuchungen an.

Für die Unterstützung ihres Verlobten ist die werdende Mutter aktuell sehr dankbar. Der DSDS-Juror kümmert sich in der Klinik täglich um seine Laura – und sorgt dabei auch für Ablenkung. "Pie hat ein paar Spiele mitgenommen, damit wir ein bisschen für den Tag versorgt sind", erzählte sie am Sonntag in ihrer Instagram-Story.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

