Wegen Promi-BB-Dachboden: Sam Dylan lernte Leben zu schätzen

Sam Dylan (31) hat eine neue Perspektive auf das Leben bekommen. Der Reality-TV-Teilnehmer gehörte zu den Bewohnern der diesjährigen Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother. Der ehemalige Prince Charming-Kandidat erreichte sogar das Finale und wurde Dritter. Die ersten Tage befand er sich auf dem spärlich ausgestatteten Dachboden. In der Zeit habe Sam gelernt, sein Leben richtig wertzuschätzen, verriet er im Interview mit Promiflash!

Bei "Promi Big Brother" gab es dieses Jahr nicht nur einen ärmeren Bereich, sondern gleich zwei: die Garage und den Dachboden. Noch schlechter ausgestattet war aber der Dachboden. Es gab kein Sonnenlicht, es war kalt und es gab nur Essen aus Konservendosen, erinnerte sich Sam im Promiflash-Interview zurück. "Man muss erst mal schätzen, was für ein tolles Leben man hat. Für mich wurde auf einmal Luxus, den Himmel zu sehen", ließ der 31-Jährige die Zeit Revue passieren.

Sam kennen seine Fans vor allem in seinen pompösen Outfits. Dass er in ein unauffälliges Dachboden-Outfit schlüpfen musste, keinen Spiegel hatte und sich nicht richtig waschen konnte, machte was mit ihm. "Man hatte einen körperlichen Verfall. Ich habe meine Nerven aber behalten. Ich habe für mich einfach in der Zeit gelernt, mich trotzdem wohlzufühlen, auch wenn man nicht aufgestylt ist", erzählte Sam.

SAT.1 / Marc Rehbeck Sam Dylan, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Dachboden, Staffel 2022

Sat.1 Der Dachboden bei "Promi Big Brother"

