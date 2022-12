"Bitches": Howard Stern lästert über Prinz Harry und Meghan

Howard Stern (68) lässt kein gutes Haar an Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38). Die ersten Folgen der heiß ersehnten Doku über die zurückgetretenen Royals schlugen große Wellen: Die privaten Einblicke in das Leben des Ehepaares rührten die Menschen, sorgten aber auch für viel Kritik. So zog zum Beispiel Moderator Piers Morgan (57) über die beiden her. Und damit ist er nicht alleine: Jetzt kritisierte auch Howard Stern Harry und Meghan scharf!

"Es war schmerzhaft", berichtete er in seiner Radioshow "The Howard Stern Show" über das Ansehen der Doku. Für Howard seien Harry und Meghan nicht authentisch, sondern würden sich über ein glamouröses Leben beschweren: "Sie kommen wie weinerliche Bitches rüber." Dass die beiden ständig über ihre mangelnde Privatsphäre jammern, aber sich dann monatelang mit der Kamera begleiten ließen, ergebe keinen Sinn. "Es ist einfach sehr seltsam, zwei Leute zu beobachten, die ständig schreien: 'Wir wollten unsere Privatsphäre, wir wollten, dass die Presse uns in Ruhe lässt', und was ist dann ihr Special, das sie auf Netflix veröffentlichen?", machte der Moderator seine Meinung deutlich.

Howard habe zwar durchaus Mitgefühl für Harry wegen des frühen Verlusts seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) – das ständige Nörgeln gehe jedoch gar nicht. "Wenn die beiden anfangen zu jammern 'Wah wah wah, und sie mögen mich nicht' - und [Meghan] will in diesem Land geliebt werden, aber Mann, oh Mann", beschwerte er sich.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Howard Stern, Moderator

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry, August 1995

