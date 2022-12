Piers Morgan lästert wieder über Prinz Harry und Meghan!

Piers Morgan (57) kann es einfach nicht lassen. Immer wieder gibt er seine Meinung zu Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ab. Von dem royalen Ehepaar hält der Moderator nicht wirklich viel und stellt sich immer wieder entschieden auf die Seite des restlichen Königshauses. Schon nach dem ersten Trailer der Doku regte er sich enorm auf – und hielt sich auch nach den ersten drei Folgen nicht mit seiner Kritik zurück. Piers schoss scharf gegen Harry und Meghan.

"Das ist schlimmer als Keeping Up with the Kardashians. Etwas, das ich nicht für möglich gehalten hätte", wetterte der Brite auf Twitter über die Dokumentation. Die Folgen seien einfach nur unendlich langweilig. Piers machte sich auch über die Aussage des Paares lustig, "bis jetzt" nie in der Lage gewesen zu sein, seine Gesichte zu erzählen. "Ekelhaft, wie sie immer wieder versuchen, Großbritannien als rassistisches Land zu brandmarken. Der toleranteste Ort in Europa, wie die ganze Berichterstattung über ihre Verlobung/Hochzeit gezeigt hat", echauffierte er sich weiter.

In "Harry & Meghan" haben der Sohn von König Charles (74) und seine Frau bisher unter anderem über ihre Kennenlerngeschichte ausgepackt und auch über die Schwierigkeiten einer Beziehung in der Öffentlichkeit gesprochen. Andere Prominente hatten sich ebenfalls bereits negativ über die Doku geäußert und ihren Unmut harsch zum Ausdruck gebracht: Die Moderatorin Megyn Kelly (52) bezeichnete Harry und Meghan beispielsweise als "narzisstische Idioten".

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022 in Düsseldorf

Getty Images Piers Morgan im Januar 2022 in London

Getty Images Megyn Kelly, Journalistin

