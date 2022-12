Bye-bye, Brett Oppenheim? Sam Abdul sucht nach Dating-Tipps!

Ist der Flirt zwischen Brett Oppenheim (45) und Samantha Abdul (33) schon wieder passé? Auf Mykonos lernten sich der Selling Sunset-Star und die einstige Bachelor-Kandidatin kennen. Im Juli machten dann erste Turtelgerüchte die Runde. Die Tätowiererin besuchte den Makler sogar in seiner Heimat Los Angeles und eine Auswanderung war im Gespräch. Jetzt deutete Sam allerdings an, dass sie Single und auf der Suche ist!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wo man gute Männer kennenlernt. Zu diesem Thema schien Sam selbst keinen Rat zu haben. "Wenn du einen guten Tipp hast, bitte teilen", antwortete die Blondine und klagte: "Ich bin auch kein Fan von Dating-Apps, da kommt nichts Besonderes bei rum. Wenn es zu einem Treffen kommt, verläuft der Kontakt bei mir meist im Sande." Für sie sei Loyalität unverzichtbar. "Er soll Respekt vor mir haben und ich muss ihm vertrauen können", beschrieb die Influencerin ihren Mr. Right. Ob Brett ihr das womöglich nicht bieten konnte?

Vor ein paar Wochen urlaubte Sam außerdem in New York. Obwohl sie in den USA war, kam Brett nicht vorbei. Vor wenigen Tagen teilte die 33-Jährige zudem ein Video auf Instagram, in dem Drakes (36) Songtext zu hören ist. "Du tust es nicht für den Mann, Männer merken das nie. Du tust es nur für dich selbst", heißt es darin und Sam betonte: "Ladys, denkt immer daran." In der Kommentarspalte meldete sich Brett sogar zu Wort und betonte: "Ich merke es." Das ließ Sam allerdings unkommentiert.

Instagram / samantha_abdul Brett Oppenheim und Samantha Abdul

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Ex-Bachelor-Girl

