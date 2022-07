Für Brett in die USA? Sam Abdul denkt übers Auswandern nach

Was steckt hinter Samantha Abduls (32) Plänen? Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ist schon seit mehreren Monaten von ihrem Ex Mischa Mayer (30) getrennt. Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite geben soll – nämlich Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (45)! Mit gemeinsamen Bildern im Netz heizte die Beauty den Gossip ordentlich an. Jetzt spricht Sam sogar davon, Deutschland zu verlassen.

"Ich spiele immer wieder mit dem Gedanken", verriet Sam nun in einer Instagram-Fragerunde – sie hatte nämlich schon vor Monaten davon gesprochen, mal nach LA zu ziehen. Diese Idee scheint sich nun zu konkretisieren. Mit einem vermeintlichen Flirt wolle sie das aber nicht verbunden wissen: "Ich genieße mein Leben, aber nichts davon möchte ich mit irgendwem teilen, außer mit meinen Engsten."

Anscheinend hat Sam in der Vergangenheit nämlich zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. "Es gibt zu viele, die einem nichts gönnen", ließ sie ihre Follower wissen. Daher wolle sie ihr Privatleben nicht mehr öffentlich teilen, betonte die 32-Jährige.

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Getty Images Brett Oppenheim, Unternehmer

Instagram / samantha_abdul Samatha Abdul, Influencerin

