Carmen Geiss bekommt Shitstorm wegen Kaninchenfell-Mantel

Hätte Carmen Geiss (57) im Nachhinein lieber ein anderes Outfit gewählt? Seit über zehn Jahren können die Fans nun schon den Alltag der TV-Bekanntheit und ihrer Familie mitverfolgen. Doch wegen ihres luxuriösen Lifestyles ernten die Unternehmerin und ihr Schatz Robert (58) immer wieder auch viel Kritik. Nun geriet Carmen einmal mehr ins Visier der Kritiker: Weil sie einen Pelzmantel trug, kassierte sie einen heftigen Shitstorm!

Auf Instagram teilte die 57-Jährige vor wenigen Tagen ein paar Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrem Mann in London zu sehen ist. Dass Carmen auf den Bildern einen schwarzen Pelzmantel trägt, kommt bei vielen Fans aber überhaupt nicht gut an. "Sehr schlimm, dass du so fröhlich diesen echten Pelz trägst" und "Das ist doch nicht etwa echter Pelz? Das geht gar nicht", wetterten nur zwei von vielen Usern gegen die Millionärsgattin.

Die gebürtige Kölnerin ließ das natürlich nicht auf sich sitzen und äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zu der Kritik ihrer Community. "Es ist Kaninchen", stellte sie klar und fügte hinzu: "Es ist kein Ozelot, kein Zobel." Zudem sei der Mantel bereits über zehn Jahre alt und Carmen wolle ihn nicht einfach wegwerfen.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, TV-Bekanntheit

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, Unternehmerin

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss, TV-Stars

