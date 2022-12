Das große "RTL Turmspringen" kommt im Februar zurück!

Das RTL Turmspringen geht in die nächste Runde! In der Sendung stürzen sich Prominente aus schwindelerregender Höhe vom Sprungturm herab – in diesem Jahr kämpften unter anderem Mathias Mester (36), Lola Weippert (26) und Jolina Mennen (30) um den Sieg. Im Einzelwettbewerb konnte dann aber der Ex-Kunstturner Philipp Boy (35) überzeugen und nahm den Sieg mit nach Hause. Im Februar 2023 wird es eine weitere Ausgabe des TV-Spektakels geben!

Wie RTL verkündete, werden sich am 10. Februar wieder 20 Stars der großen Herausforderung stellen. Einige der Promis wurden auch schon bekannt gegeben: Der Let's Dance-Gewinner René Casselly (26), der Ex-Kunstturner Fabian Hambüchen (35), der Reality-TV-Star Calvin Kleinen (30), die ehemalige Princess Charming Irina Schlauch sowie die No Angels-Mitglieder Lucy Diakovska (46) und Nadja Benaissa (40) werden teilnehmen – auch Jolina wird wieder dabei sein.

Die weiteren Kandidaten werden noch bekannt gegeben. Aber wer wird das Ganze moderieren? Jan Köppen (39), Laura Wontorra (33) und Frank Buschmann (58) werden die Ehre haben, durch den spektakulären Abend zu führen.

Anzeige

Getty Images Philipp Boy im Januar 2019 in Berlin

Anzeige

RTL / Markus Nass Alle Teilnehmer von "Das RTL Turmspringen" 2022

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de