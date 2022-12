FitnessOskar wünscht sich eine bunte Beerdigung für Baby Rio

FitnessOskar teilte weitere Einblicke in diese schwere Zeit. Der Fitnessinfluencer und seine Partnerin wurden im Sommer dieses Jahres erstmals Eltern. Doch ihr Baby Rio hatte eine Autoimmunerkrankung und starb vor wenigen Tagen. Um diesen großen Verlust verarbeiten zu können, sprechen sie ganz viel mit ihren Communitys im Netz. Nun thematisierte Oskar auch Rios Beerdigung – und die soll ganz bunt werden.

In seiner Instagram-Story meldete sich der YouTuber zu Wort und erzählte beispielsweise, dass eine Psychologin ihm und Mandy in ihrer Trauer etwas helfen konnte. Außerdem erklärte er, dass die Beerdigung vielleicht noch vor Weihnachten stattfinden könnte. Die trauernden Eltern seien schon im Gespräch mit einem Bestatter: "Wir wollten auch, dass alles farblich passt und dass die Beerdigung nicht so schwarz wird, sondern so bunt. Er mochte auch bunt, er hat immer so geguckt", führte der Netz-Star aus.

"Vielleicht machen wir auch eine besondere Beerdigung", betonte Oskar daraufhin. Sie müssen noch die Obduktion des Kleinen abwarten. Bis dahin werden sie ihren Fans wahrscheinlich weiterhin Updates geben, denn der Austausch mit ihren Fans scheint ihnen momentan zu helfen.

