Für GZSZ-Rolle: Daniel Noah nahm Kontakt zur Polizei auf!

Daniel Noah wollte gut vorbereitet sein! Seit diesem Herbst spielt der Schauspieler die Rolle des Polizisten Sascha Beck in der Daily GZSZ. Er war sich im Vorfeld darüber bewusst, dass Polizisten eigene sprachliche Wendungen benutzen, eigene Regeln sowie bestimmte Tagesabläufe haben. Deshalb hat sich der Hottie einige Gedanken darüber gemacht, wie er seine neue Rolle möglichst realitätsnah verkörpern könne. Jetzt verrät Daniel: Er wollte unbedingt ein Praktikum bei der Polizei machen!

Bei "GZSZ – Der offizielle Podcast" plauderte der 35-Jährige aus: "Ich hab tatsächlich das LKA in Düsseldorf angeschrieben, ich habe die Polizei in Köln angeschrieben und gefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass ich dort vielleicht ein Praktikum machen kann." Die Anfrage sei aber "dankend abgelehnt" worden. Das sei für Daniel sehr enttäuschend gewesen. "Das hat mich so ein bisschen geärgert", verriet er. Dann habe er über Ecken jedoch Kontakt zu einem BKA-Beamten aufgenommen und hätte alle Fragen loswerden können, die ihm auf der Seele gebrannt haben.

Der gebürtige Bielefelder offenbarte im Podcast auch, dass er selbst schon einmal die Hilfe der Polizei benötigt habe. Während einer Nacht in Köln habe er "richtig einen aus dem Hinterhalt auf die Fresse bekommen", erinnerte er sich. Mehrere Knochenbrüche im Gesicht seien die Folge gewesen. Deshalb habe Daniel dann mit dem Kampfsport begonnen, um zu lernen, sich selbst zu verteidigen.

RTL Daniel Noah und Iris Mareike Steen am Set von GZSZ

RTL Valentina Pahde, Daniel Noah und Anne Menden am Set von GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Schauspieler Daniel Noah bei GZSZ

