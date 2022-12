Gemeinsam unterwegs: Comeback bei Georgina Fleur und Kubi?

Nähern Georgina Fleur (32) und Kubilay Özdemir sich etwa wieder an? Die Reality-TV-Bekanntheit und der Unternehmer sind Eltern einer kleinen Tochter. Ihre turbulente On-off-Beziehung scheiterte allerdings vor einigen Monaten endgültig, nachdem Kubi gegenüber der Influencerin unter Alkoholeinfluss handgreiflich wurde. Nun wurden das It-Girl und ihr Ex wieder bei einem Treffen am Strand gesichtet – bahnt sich hier eine Reunion zwischen Georgina und Kubi an?

Nein, erklärt Georgina gegenüber Bild. "Ich habe Kubilay nach seinen ewigen Anrufen und Nachrichten für ein Treffen gemeinsam mit meiner Mutter zugesagt. Voraussetzung war, dass ich auch anwesend bin, ich würde meine Tochter niemals mit ihm alleine lassen", erzählte sie und fügte hinzu: "Ich habe versucht, die wenigen Stunden mit einem Strandspaziergang zu verbringen, um seinen Provokationen aus dem Weg zu gehen und so wenig wie möglich in seiner Nähe zu sein." Das, was Kubi ihr angetan hat, könne sie nicht vergessen oder verzeihen.

Aber warum ließ sie sich dann überhaupt auf ein Treffen mit ihm ein? "Meine Tochter soll ihren Vater kennen und wenn sie älter ist, selbst über den Kontakt entscheiden", erklärte sie. Darüber sei Kubi, der aktuell eine Therapie macht, ziemlich froh: "Ich möchte keinen Streit und freue mich, dass mir meine Tochter nicht vorenthalten wird. Aber wir brauchen beide Distanz, das tut uns allen gut."

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Oktober 2022

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im Oktober 2022

