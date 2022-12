Keine Liebe? Larsa Pippen und Marcus Jordan sind nur Freunde

Sind Larsa Pippen (48) und Marcus Jordan (31) etwa doch nur Freunde? Vor wenigen Tagen wurde vermutet, dass der Realitystar eine romantische Beziehung mit dem Sportler haben könnte. Die beiden wurden mehrmals zusammen gesehen und sollen sich über den Ex-Mann der "The Real Housewives of Miami"-Darstellerin kennengelernt haben. Doch sie stellte nun eindeutig klar: Larsa und Marcus sind definitiv kein Paar!

In der Show "Watch What Happens Live" erklärte Larsa, wie sie zu Marcus steht. "Wir sind Freunde", stellte sie im Gespräch mit Moderator Andy Cohen (54) klar. Allerdings könne sie verstehen, dass die Leute auf eine mögliche Beziehung mit gemischten Gefühlen reagieren. Immerhin wird oft behauptet, dass sich ihre und Marcus Familie nahestehen. Doch das sei nie der Fall gewesen. Denn Marcus sei noch ein Kind gewesen, als Larsas Ex-Mann Scottie Pippen (57) und sein Vater Michael Jordan (59) gemeinsam bei den Chicago Bulls Basketball spielten. Hinzu komme auch noch ein Altersunterschied von 17 Jahren, der wohl zu Fragen geführt habe. Während sie das erklärte, saß Marcus im Publikum und hörte zu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Larsa die Beziehungsgerüchte dementierte. Bereits vor ein paar Wochen erklärte sie People, dass sie und Marcus bereits seit ein paar Jahren Freunde seien. Sie selbst sei nach wie vor Single. Allerdings würde sie eine Beziehung im Allgemeinen durchaus begrüßen.

Anzeige

Instagram / larsapippen Larsa Pippen im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Marcus Jordan bei der Rookie USA Fashion Show 2022

Anzeige

Getty Images Larsa und Scottie Pippen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de