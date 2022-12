Kylie Jenner verrät: Sie ist ihre Lieblingsschwester 2022!

Kylie Jenner (25) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Reality-TV-Bekanntheit stammt aus einer großen Patchworkfamilie. Insgesamt hat sie vier Schwestern, drei davon sind Halbschwestern: Kourtney Kardashian (43) sowie Kim Kardashian (42) und Khloé Kardashian (38). Wie in ihrer Show The Kardashians zu sehen ist, gibt es auch mal Streitereien – trotzdem sind sie ein eingespieltes Team: Aber welche Schwester hatte Kylie dieses Jahr am meisten lieb?

Tatsächlich hat es dieses Jahr ihre Halbschwester Khloé auf den ersten Platz geschafft, wie die Zweifach-Mama in einem YouTube-Video enthüllte. "Ich denke, es ist Khloé. Wir sind uns dieses Jahr noch mal nähergekommen. Wir haben diesen kleinen Mama-Klub und das ist eine große Sache", führte Kylie aus. Die zwei wurden beide 2022 zum zweiten Mal Mutter und das scheint sie zusammengeschweißt zu haben.

Jedoch fiel der 25-Jährigen diese Entscheidung anscheinend nicht so leicht. Immer wieder betonte Kylie, dass sie alle ihre Schwestern liebe. Kendall Jenner (27) schaffte es noch auf Platz zwei. "Aber ich liebe sie alle. [...] Sie sind meine besten Freundinnen und wir hatten ein gutes Jahr", schloss sie ab.

Instagram / khloekardashian/ Khloé Kardashian, Robert Kardashian und Kylie Jenner im Juni 2021

Getty Images Kylie Jenner bei der Baby2Baby Gala 2022

Instagram / kimkardashian Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian und Kylie Jenner

