Das sind die größten Skandale der Kardashian-Jenner-Familie

Die Kardashians wissen genau, wie sie im Gespräch bleiben! Egal ob Kim Kardashians (42) einstige Liaison mit Komiker Pete Davidson (28) oder der Vaterschaftsskandal um Khloé Kardashians (38) Ex-Freund Tristan Thompson (31): In Sachen Schlagzeilen ist die beliebte Großfamilie ganz vorne mit dabei. Auch in der Vergangenheit sorgten die Realitystars mit ihren beruflichen und privaten Höhen und Tiefen immer für viel Drama. Promiflash hat euch die größten Kardashian-Skandale der letzten Jahre zusammengefasst!

Alles begann, nachdem Kims Sex-Tape mit ihrem Ex Ray J (41) im Netz aufgetaucht war. Der behauptete zuletzt sogar immer wieder, das Familienoberhaupt Kris Jenner (66) habe den Filmchen ihrer Tochter veröffentlicht, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihre Tochter zu lenken. Kims kleine Schwester Kylie geriet bereits ebenso in jungen Jahren in die Kritik, weil sie sich die Lippen aufspritzen ließ. Nach Kims 72-tägigen Ehe mit Ehemann Nummer eins Kris Humphries (37), trennten sich auch Kourtney und Khloé mit der Zeit von ihren jeweiligen On-off-Partnern. Robert Kardashian (35) geriet 2017 in Schwierigkeiten, nachdem er mehrere Nacktfotos seiner Ex-Verlobten Blac Chyna (34) geteilt hatte und sie beschuldigte, drogensüchtig und untreu gewesen zu sein. Im September einigten sich die zwei schließlich auf das gemeinsame Sorgerecht für ihre Tochter.

Auch wenn Kims Ex Kanye West (45) zuletzt immer wieder öffentlich gegen die 41-Jährige und ihre berühmte Familie schoss, hat sich die Vierfach-Mama in den vergangenen Monaten ebenso manchen Schnitzer erlaubt. Erst verriet sie, dass sie für ihr Met Gala-Kleid ordentlich die Pfunde purzeln ließ und dann gab sie kontroverse Ratschläge für Frauen in der Geschäftswelt – dafür musste die Unternehmerin viel Gegenwind einstecken. Doch egal wie viel sich die TV-Bekanntheiten auch leisten – ihre Fans können offenbar nicht genug von dem täglichen Kardashian-Drama kriegen.

Anzeige

Instagram / kimkardashian US-Star Kim Kardashian mit ihrer Familie

Anzeige

Instagram / kimkardashian Khloé, Kim, Rob, Kourtney und Kendall während Kims 40. Geburtstag

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kendall Jenner, Kourtney und Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kim Kardashian, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de