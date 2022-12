Nach Endometriose-Operation: Amy Schumer fühlt sich wie neu

Schauspielerin Amy Schumer (41) geht ganz offen mit ihrem Privatleben um und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. So erzählte sie ihren Fans auch von ihrer Endometriose, wegen der sie im vergangenen Jahr operiert werden musste. Dabei wurden ihr die Gebärmutter und der Blinddarm entfernt, da beides von schmerzhaften Wucherungen befallen gewesen sei. Jetzt fühle sich Amy wie ein komplett neuer Mensch!

In "The Checkup with Dr. David Agus" spricht die "I feel pretty"-Darstellerin darüber, wie es ihr nun, Monate nach der Operation, ergeht. Dabei geht sie auch darauf ein, wie stark ihre Beschwerden waren, als sie noch unter der Endometriose litt. "Ich hatte mein ganzes Leben lang starke Schmerzen – nicht nur während der Periode", sagt sie ganz offen. Doch da die Ursache nun endlich behoben ist, fühle sich Amy nun, als habe jemand einen Schleier gelüftet. "Ich fühlte mich direkt wie ein neuer Mensch. Es war großartig", schwärmt die Schauspielerin nach der Operation.

Ihren Kinderwunsch hatte sich die Comedienne bereits mit Sohn Gene erfüllt. Danach hat der "Mädelstrip"-Star eingesehen, dass eine zweite Schwangerschaft aufgrund ihrer Krankheit zu riskant sei. In der TV-Show "Sunday Today with Willie Geist" enthüllte Amy: "Mir ist klar geworden, dass ich nicht mehr schwanger werden kann."

Amy Schumer, September 2021

Amy Schumer, 2022

Amy Schumer und Ihr Sohn Gene

