Nach Liebesdramen: Michelle Hunziker im erholsamen Skiurlaub

Michelle Hunziker (45) lässt es sich gut gehen. Im vergangenen Januar gab die Wetten, dass..?-Moderatorin nach sieben Ehejahren und zwei Kindern ihre Trennung von Tomaso Trussardi (39) bekannt. Obwohl das Model im Sommer eine kurze Romanze mit dem Arzt Giovanni Angiolini hatte, wirkt es seit wenigen Monaten so, als ob sie wieder mit dem Vater ihrer beiden Töchter anbandelt. Doch anstatt jetzt mit Tomaso zu verreisen, machte Michelle mit ihren Freunden einen Skiurlaub!

Auf Instagram postete die Moderatorin einige Aufnahmen aus ihrem Urlaub in St. Moritz. Dabei sieht man die Blondine unter anderem im Schnee stehen, auf Skiern einen Berg herunterfahren und in einem heißen Außenpool entspannen. Ein weiteres Foto zeigt die 45-Jährige gemeinsam mit dem ehemaligen Olympia-Skifahrer Giorgio Rocca und der Schauspielerin Ilary Blasi (41). Sie stehen vor einer idyllischen weißen Berglandschaft. Auch wenn die Aufnahmen in unterschiedlichen Momenten entstanden sind, haben sie eine Sache gemeinsam: Auf allen Fotos kommt Michelle nicht mehr aus dem Grinsen heraus und hat jede Menge Spaß – und das auch ohne Tomaso.

Mitte November wurde die Moderatorin mit ihrem Noch-Ehemann während eines Dinner-Dates in Mailand gesichtet. So konnten Paparazzi die Eltern in einem Restaurant einfangen, als sie sich umgeben von einer romantischen Kulisse ein Glas Wein und gutes Essen genehmigten.

Instagram / therealhunzigram Ilary Blasi, Giorgio Rocca und Michelle Hunziker

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

MEGA Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi gemeinsam in Mailand

