"Neu im Dating-Game": Cathy Hummels testet jetzt Flirt-Apps

Cathy Hummels (34) ist offen für eine neue Liebe! Nach langen Spekulationen bestätigte die Moderatorin im Herbst offiziell das Ehe-Aus mit dem Fußballer Mats Hummels (33). Um das Liebesleben des Sportlers gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Schlagzeilen. Bei der Mutter seines Kindes Ludwig hingegen schien es eher ruhig zuzugehen. Doch das soll sich jetzt ändern: Cathy stürzt sich ins Dating – und spricht jetzt offen darüber, wie es läuft!

"Also ich bin ja jetzt ganz neu, was dieses Dating-Game angeht", betont die Influencerin im Bunte-Interview. "Ich bin nicht akut auf der Suche. Aber natürlich habe ich Lust auf einen neuen Mann in meinem Leben und auf Leidenschaft und Dating. Also wenn es kommt, dann kommt es." Einen großen Schritt hat Cathy in Sachen Partnersuche aber schon gewagt: "Ich habe mir eine App runtergeladen. Aber ich bin da noch nicht ganz angekommen, weil ich halt schon merke, dass man immer versucht, sich perfekt darzustellen." Davon sei sie kein Fan. Sie wolle sich in einen Menschen verlieben und nicht in eine Illusion.

Obwohl sie sich getrennt haben, scheinen Mats und Cathy sich nach wie vor gut zu verstehen – als Eltern von Ludwig (4). Trotzdem ist die Situation für die 34-Jährige nicht immer leicht: "Ich vermisse meinen Jungen. Co-Parenting ist schön und doof zugleich. Entweder macht man alles oder nichts. Im Sinne von alleiniger Verantwortung versus keine Verantwortung", erklärte die Beauty auf Instagram. "Es gibt einfach nie nur die eine beste Lösung."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2022

