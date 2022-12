Taylor-Swift-Fans aufgepasst: Zweite Chance für Tour-Tickets

Taylor Swift (33) gibt alles für ihre Fans. Die Sängerin wurde 2006 mit ihrer Country-Musik bekannt. 2014 wechselte sie dann zu dem Genre Pop und erreichte so eine noch größere Zielgruppe. In ihrer gesamten Karriere war sie bisher auf fünf Tourneen unterwegs – am 17. März 2023 soll die sechste Tour starten. In dem vergangenen Monat hatte sie hierfür ihre Tickets verkaufen wollen. Dem hohen Ansturm hielt die Webseite aber nicht lange stand und viele Fans gingen leer aus – bis jetzt. In den nächsten Wochen bekommen einige Fans eine zweite Chance, Tickets zu ergattern.

Taylor wollte ihre Fans nicht hängen lassen und handelte wohl mit dem Vertreiber einen Deal aus – schrieb das Musikmagazin Billboard. Anhänger der Sängerin, die sich im Vorfeld für den verifizierten Vorverkauf angemeldet hatten und leer ausgingen – aufgrund des Webseiten-Absturzes – können ihr Glück noch einmal versuchen. Noch vor dem 23. Dezember sollen sie die Möglichkeit bekommen, zwei Tickets für eines der Konzerte zu ergattern. Wie viele Swifties diese Chance erhalten, ist noch nicht bekannt.

Die letzte Tour der "Midnights"-Interpretin ist mittlerweile schon gute vier Jahre her – seitdem hat sie vier Studioalben veröffentlicht. Ob das wohl der Grund war, weshalb in den ersten zwei Tagen des Vorverkaufs bereits 80 Prozent der Tickets weggekauft wurden?

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den Nashville Songwriter Awards im September 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Europe Music Awards 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift auf ihrer Welttournee in Los Angeles, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de