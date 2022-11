Die "Take Me Out"-Boys-Edition geht in eine neue Runde!

Die Männer erobern wieder den Bildschirm! Bei Take Me Out kämpft normalerweise ein Mann um ein Date mit einer von 30 Frauen – die können sich jedoch in drei Runden per Buzzer freiwillig ausscheiden, falls ihnen der Single doch nicht gefällt. Im Januar 2021 flimmerten die ersten zwei Boys-Editions mit flirtwilligen schwulen Männern über den Bildschirm, im vergangenen November folgten zwei weitere. Jetzt wird es wieder zwei Ausgaben nur für Männer geben!

Wie die Produktionsfirma UFA bekannt gab, kommt "Take me Out – Boys Boys Boys" mit zwei neuen Folgen zurück: Am 3. und am 10. Dezember strahlt RTL die Sonderausgaben aus. Auch Moderator Jan Köppen (39) wird wie immer mit von der Partie sein und die Männer bei ihrer Suche nach dem perfekten Partner unterstützen.

Doch bei der Boys-Edition soll es nicht bleiben: Im nächsten Jahr kommt endlich auch "Take Me Out – Girls Girls Girls"! "Wir freuen uns riesig, dass wir nach den erfolgreichen Boys-Ausgaben bei 'Take Me Out' noch vielfältiger geworden sind und nun auch zwei All-Girls-Specials auf die deutschen Bildschirme bringen können", verkündete Produzentin Noelle Stommel begeistert.

RTL/ Guido Engels "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

RTL / Guido Engels Moderator Jan Köppen mit den Kandidaten von "Take Me Out – Boys, Boys, Boys"

TVNOW / Guido Engels Szene aus "Take Me Out XXL"

