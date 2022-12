Viel zu tun: Was macht Ellen Pompeo nach "Grey's Anatomy"?

Hat Ellen Pompeo (53) schon Pläne für die Zukunft? Vor wenigen Wochen mussten die Grey's Anatomy-Fans ganz stark sein. Nach 19 Staffeln verließ die Hauptdarstellerin die Serie. Ein Abschied, der auch den Kollegen und Produzenten nicht leicht fiel. Doch sowohl die Schauspielerin als auch Serienschöpferin Shonda Rhimes (52) versprachen, dass es kein Abschied für immer sei. Einen Besuch gebe es bestimmt mal wieder. Nun verriet Ellen, was sie als Nächstes vorhat.

Zu Gast in der "The Drew Barrymore Show" erzählte Ellen, wie sie ihre Zeit ohne "Grey's Anatomy" füllen wird. "Ich habe eine Menge zu tun. Ich habe drei Kinder und kümmere mich um sie. Es ist wirklich wichtig für mich, für sie da zu sein", erklärte die 53-Jährige. Außerdem habe sie in den kommenden Monaten auch neue Schauspieljobs, die ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen werden. So wird sie im Frühjahr unter anderem für eine Miniserie des Streamingsenders Hulu vor der Kamera stehen.

Für ihren Austritt bei der beliebten Krankenhausserie gab es für Ellen offenbar trotz des Erfolges einen guten Grund. Auch das erzählte sie ihrer Kollegin in der Talkshow. "Es ist so, dass ich ein wenig Abwechslung brauche. [...] Ich muss etwas Neues machen", betonte sie. Dennoch habe die Serie ihr jahrelang Spaß gemacht und sie habe die Erfahrung am Set geliebt.

Disney / Grey's Anatomy Ellen Pompeo als Meredith Grey in "Grey's Anatomy"

Getty Images Ellen Pompeo bei den People's Choice Awards 2022

Instagram / ellenpompeo Ellen Pompeo, "Grey's Anatomy"-Darstellerin

