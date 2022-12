Andere Show: Calvin Kleinen hat Schiss vorm RTL-Turmspringen

So kennen die Fans Calvin Kleinen (30) wohl eher nicht! In Shows wie Temptation Island oder auch Are You The One – Reality Stars in Love zeigte sich der Reality-TV-Star meist bestens gelaunt – vor allem aber auch prollig. Den Hobby-Rapper schien bisher kaum etwas aus der Fassung bringen zu können. Doch das könnte sich vielleicht bald ändern. Er stellt sich nämlich der Herausforderung Turmspringen 2023. Davor hat Calvin doch tatsächlich Angst!

In seiner Instagram-Story plauderte er nun über seine Teilnahme – und schien ziemlich nervös: "Ich mache mir jetzt schon in die Hose, ganz ehrlich. Ich habe mega Schiss, eigentlich, aber scheiß drauf, es muss mal was Neues sein", erklärte Calvin. Nach den ganzen Dating-Formaten hat der "Pasha"-Interpret anscheinend mal wieder Bock auf etwas Anderes. Trotzdem gehen ihm gruselige Szenarien durch den Kopf.

"Mir gehen so Sachen durch den Kopf, mit dem Kopf ans Brett kommen", erklärte Calvin ehrlich. Es werde eine harte Nummer für ihn werden, da er auch Höhenangst habe. "Ich weiß gar nicht, worauf ich mich da eingelassen habe", schüttelte er mit dem Kopf. Meint ihr, Calvin wird dort abliefern?

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juli 2018

RTL / Frank J. Fastner Calvin Kleinen bei "Temptation Island" 2022

RTL / Frank J. Fastner Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Verführer 2022

