Bei Filmpremiere: Schwangere Kisu stahlt auf dem Red Carpet

Kisu (31) präsentiert stolz ihren Babybauch! Die YouTuberin und ihr Mann Kevin Tewe erwarten derzeit wieder ein Baby. Eine Tochter hat das Paar bereits. Nach der Geburt ihres zweiten Sprosses ist für die beiden die Familienplanung auch abgeschlossen. Die Schwangerschaft verlangt der Influencerin einiges ab. Erst vor wenigen Tagen merkte sie an, dass die Beziehung mit ihrem Partner zurzeit leide. Bei einem Event konnte Kisu jetzt aber abschalten und strahlte auf dem roten Teppich!

Die 31-Jährige war zu Gast bei der Premiere des neuen Streifens "Avatar – The Way of Water" in Berlin. Zu diesem Anlass erschien sie getreu dem Motto Wasser in einem hellblauen Kleid. Strahlend posierte der Webstar in der eng anliegenden Robe und setzte dabei vor allem ihren Babybauch in Szene. Dazu kombinierte Kisu silberfarbene Overknee-Stiefel und einen wuscheligen weißen Mantel.

Bei der Veranstaltung war die werdende Mutter in bester Gesellschaft. Auch GZSZ-Star Raúl Richter (35) und seine Freundin Vanessa Schmitt waren zu Gast. Die beiden hatten sich im Sommer vorübergehend getrennt. Bei dem Event schwärmten sie aber von ihrer Beziehung, die seit der Reunion besser denn je laufe.

Instagram / kisu Kisu und ihre Familie in Griechenland, 2022

Instagram / kisu Kisu im Dezember 2022

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei der Premiere von "Avatar – The Way of Water" im Dezember 2022

