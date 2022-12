So verliebt sind Raúl Richter und Vanessa nach ihrer Reunion

Raúl Richter (35) und Vanessa Schmitt könnten wohl kaum glücklicher sein! Vor wenigen Monaten sah das allerdings noch ganz anders aus. Im Juni trennten sich der GZSZ-Star und die Influencerin. Sie deutete im Netz sogar an, dass der Schauspieler untreu gewesen sei. Anfang Oktober gaben die beiden dann jedoch bekannt, dass sie wieder zusammengefunden haben. Seit der Reunion läuft es bei Raúl und Vanessa sogar besser denn je!

Gemeinsam besuchte das Paar nun die Premiere von "Avatar – The Way of Water" in Berlin. Dort verpasste Raúl auch nicht die Gelegenheit, von seiner Beziehung zu schwärmen. "Wir sind jetzt seit vier Jahren zusammen, mit einer kleinen Pause", berichtete er gegenüber RTL und versicherte: "Das hat uns einfach gezeigt, dass wir zusammengehören, dass wir auf demselben Level sind, dass wir einfach Seelenverwandte sind." Dem konnte sich Vanessa nur anschließen: "Das fühlt sich gut an, wieder zusammen auf Auftritte zu gehen. Wir genießen es und lassen das Jahr schön enden."

Dabei glaubten die Fans der beiden nicht allzu sehr an einen erneuten Beziehungsanlauf. "Sie hat doch auch in ihrer Story erwähnt, dass er untreu war. Aber gut, wenn sie ihm das verzeihen kann… Alles Gute", kommentierte beispielsweise eine Userin einen Promiflash-Beitrag auf Instagram.

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt auf dem Oktoberfest 2022

Action Press / AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei der Premiere von "Avatar – The Way of Water" im Dezember 2022

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei der Berlin Fashion Week

