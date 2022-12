Coupleontour-Inas Ärztin bezeichnet ihren Weg als "Wunder"

Coupleontour-Ina beweist Durchhaltevermögen! Die Influencerin hatte in diesem Sommer einen Schlaganfall erlitten. Seitdem befindet sie sich im Krankenhaus und kämpft sich Tag für Tag zurück ins Leben. In den sozialen Netzwerken teilt ihre Ehefrau Nessi regelmäßig die Fortschritte, die ihre Liebste erreicht mit der gemeinsamen Community. Sie und Baby Liv geben Ina in den schwersten Stunden ihres Lebens immer wieder neue Stärke. Jetzt offenbart Nessi, wie Inas Ärztin deren Genesungsprozess bewertet!

Auf Instagram erzählt die Neumama ihrer Community überglücklich: "Die Ärztin heute meinte auch, dass es bei dieser Größe des Schlaganfalls ein Wunder ist, was Ina schon alles kann. Und dass andere nach solch einem Erlebnis beatmet werden müssen und bettlägerig sind." Es sei jedoch nicht alles einem Wunder zu verdanken, denn ihre Gattin würde verdammt hart für ihre Fortschritte arbeiten.

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram hatte Ina kürzlich auf die Frage, wann sie wieder nach Hause kommen könnte, verraten: "Wenn ich mehr wüsste, würde ich es euch sagen. Das wissen wir leider nicht." Sie habe noch keine Neuigkeiten bekommen, wann sie wieder mit ihrer Frau und dem gemeinsamen Baby vereint sein kann.

Anzeige

Instagram / coupleontour Vanesssa und Ina von Coupleontour im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / inaontourx Coupleontour, 2019

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit Baby am 26. November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de