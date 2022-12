Fieser Spruch: Zoff bei Thomas Gottschalk und Sarah Connor!

Was ist bei Thomas Gottschalk (72) und Sarah Connor (42) los? Eigentlich sollte die Sängerin am Wochenende live bei "Menschen, Bilder, Emotionen" dabei sein – krankheitsbedingt muss sie den Auftritt jedoch spontan canceln. Moderator Thomas Gottschalk reagierte ziemlich bissig auf die Absage: "Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt", witzelte der 72-Jährige in der Live-Sendung. Diese Spitze konnte die Musikerin nicht unkommentiert lassen! Auf Instagram reagierte sie jetzt mit deutlichen Worten...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de