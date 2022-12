Happy B-Day: Kris Jenner gratuliert Reign und Mason Disick

Alles Gute zum Geburtstag! Kourtney Kardashian (43) und Scott Disick (39) kamen im Jahr 2006 zusammen. Knapp neun Jahre später trennte sich das Paar im Sommer 2015 wieder. Aus der Beziehung entstanden drei gemeinsame Kinder – die Tochter Penelope Disick (10) und die beiden Söhne Reign Disick (8) und Mason Disick (13). Reign und Mason sind beide am Mittwoch ein Jahr älter geworden – und Oma Kris Jenner (67) konnte es kaum erwarten.

Der Momager gratulierte ihren Enkeln auf Instagram als Erstes. "Herzlichen Glückwunsch an die beiden hellsten Lichter in meinem Leben, meine wunderschönen Enkel", schrieb sie unter einem Posting, der viele gemeinsame Bilder mit den Kindern zeigte. Sie widmete jedem Jungen ein paar persönliche Worte und schwärmte mit jedem Satz von den beiden. "Du bist so ein toller junger Mann geworden, ich bete dich an", richtete sie an Mason. Die Worte für Reign lauteten: "Du bist so ein besonderer Junge, mit so vielen Facetten in deiner Persönlichkeit."

Vor ungefähr einer Woche hatte auch Kim Kardashians (42) Sohn Saint West (7) Geburtstag. Auch ihm widmete Kris einen Instagram-Beitrag. "Dein Gesicht erhellt jeden Raum wie ein Sonnenschein und du gibst die besten Umarmungen der Welt", kommentierte sie die Bildreihe mit rührenden Worten.

Instagram / krisjenner Mason und Reign Disick, Söhne von Kourtney Kardashian

Instagram / krisjenner Reign Disick und Saint West

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrem Enkelsohn Saint

