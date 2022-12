Ist Lucas Cordalis doch nicht im Dschungelcamp 2023 dabei?

Ist Lucas Cordalis (55) nun dabei oder doch nicht? Heute wurde verkündet, dass der Beginn der neuen Staffel vom Dschungelcamp im kommenden Jahr auf Freitag, den 13. Januar fallen wird. Bisher ließ der Sender aber noch nicht durchsickern, welche Promis nach Australien fliegen – doch die Gerüchteküche brodelt. Angeblich soll Lucas – der in der vergangenen Staffel aufgrund seiner Corona-Infektion noch vor seinem Antritt ausschied – dabei sein. Bekommt Lucas nun eine zweite Chance?

Im Interview mit dem Schweizer Nachrichtenportal Blick erzählte der Gatte von Daniela Katzenberger (36), dass er sich wünschen würde, noch ein Mal zu der Show eingeladen zu werden. Bedeutet das, dass er bislang nicht gefragt wurde? Wenn er Anfang des Jahres wirklich in Down Under dabei sein wird, dann würde seine Teilnahme ja eigentlich schon längst in trockenen Tüchern sein... Auf Anfrage von Bunte hat das Management des 55-Jährigen bislang noch kein Statement abgegeben.

Doch nicht nur Lucas steht hoch im Kurs für eine mögliche Dschungelcamp-Teilnahme. Bild will wissen, dass auch Jana Pallaske (43) und Claudia Effenberg (57) sich dem harten Alltag in der Wildnis freiwillig stellen wollen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / lucascordalis Musiker Lucas Cordalis

Anzeige

Getty Images Jana Pallaske in München 2017

Anzeige

Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de