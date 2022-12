J.Lo und Gatte Ben Affleck beweisen: Sie können Patchwork!

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) sind so glücklich! Das Schauspielerpaar, dessen Liebe im Jahr 2004 gescheitert war, gab sich noch einmal eine zweite Chance. Beim zweiten Anlauf funktionierte es anscheinend besser, weshalb sie in diesem Sommer vor den Traualtar getreten sind. Sie brachten jeweils Kinder aus vorherigen Partnerschaften mit in die Ehe. Das scheint aber gar kein Problem für die Verliebten zu sein. Denn J.Lo und Ben beweisen nun: Sie können Patchwork!

Das Ehepaar wurde jetzt von Paparazzi abgelichtet, als es im gehobenen Viertel Brentwood in Los Angeles Weihnachtseinkäufe tätigte. Mit im Schlepptau hatte es Jennifers Sohnemann Max. Obwohl die Hollywoodstars Händchen haltend und Küsse austauschend ihr Liebesglück genossen, nahm sich Stiefpapa Ben auch Zeit für den Sohn seiner Gattin. Er legte seinen Arm um Max, während er ihm etwas auf seinem Smartphone zeigte.

Die Paparazzi-Aufnahmen widersprechen offenbar den Spekulationen über eine mögliche Ehekrise von Jennifer und Ben. Vor wenigen Tagen hatte die Marry Me-Darstellerin außerdem gegenüber Apple Music ausgeplaudert, was ihr Mann sich für ihren Verlobungsring ausgedacht hatte. Er ließ die Worte "Not. Going. Anywhere" eingravieren, was so viel bedeutet, dass sich ihre Wege wohl nie trennen werden.

Splash News Jennifer Lopez, ihr Sohn Max und Ben Affleck in Los Angeles

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrem Sohn Max

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

