Café-Date: Jennifer Lopez und Ben lächeln Krisengerüchte weg

Ist etwa alles beim Alten? Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) feierten im vergangenen Jahr ihr Liebes-Comeback. Schon nach ein paar Monaten machten die beiden Nägel mit Köpfen: Sie gaben sich diesen Sommer zuerst in Las Vegas, danach auf dem Anwesen des Batman-Darstellers das Jawort. Doch nur wenige Monate später machten Gerüchte über eine Ehekrise die Runde. Neue Bilder von J.Lo und Ben zeigen sie jetzt allerdings total glücklich in einem Café.

Wie Paparazzi-Bilder bei Just Jared zeigen, genossen die "Let's Get Loud"-Sängerin und ihr Liebster einen Kaffee bei Starbucks in Santa Monica. Dafür wählte der "Tiefe Wasser"-Darsteller ein dunkelblaues kariertes Hemd, eine dunkle Hose sowie blaue Sneaker. Auch J.Lo zeigte sich in einem lässigen Outfit: Sie trug einen braunen weihnachtlichen Strickpullover mit einer schwarzen weiten Hose sowie braunen Boots. Eng umschlungen verließen die beiden so sichtlich glücklich das Café.

Vor wenigen Tagen hatte J.Lo gegenüber Apple Music ausgeplaudert, was sich ihr Mann für ihren Verlobungsring ausgedacht hatte. Er ließ die Worte "Not. Going. Anywhere" eingravieren, was so viel bedeutet wie, dass sie ihre Wege im Leben nie ohneeinander gehen werden. Demnach scheint aus Bens Sicht zu diesem Zeitpunkt klar gewesen zu sein, dass auch Krisengerüchte nichts an seiner Liebe zu der "Hustlers"-Darstellerin ändern werden – ob das tatsächlich stimmt, wird sich aber noch zeigen.

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

