Lena Gerckes Babyname: Die Fans sind begeistert von Lia!

Lena Gercke (34) hätte sich offenbar keinen besseren Namen aussuchen können. Im Sommer verkündete die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin, dass ihre Tochter Zoe sich schon bald über ein Geschwisterchen freuen darf. Bereits seit Wochen wurde darüber spekuliert, ob das zweite Kind des Models bereits das Licht der Welt erblickt hat. Am Dienstag gab es dann die Gewissheit. Lena verkündete die Geburt ihrer Tochter und verriet auch ihren Namen: Lia. Doch wie kommt der bei ihren Fans an?

Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram taten die Bewunderer der 34-Jährigen ihre Meinung kund. Die Fans der zweifachen Mama schienen durchweg begeistert von ihrer Namenswahl für ihre Tochter zu sein. "Lia ist ein toller Name. Passt gut zu Zoe und gefällt mir persönlich sogar noch besser", äußerte eine Userin. "Schöner Name! Meine Kleine heißt auch Lia", teilte ein weiterer Bewunderer der Unternehmerin mit.

Auch der Name ihrer ersten Tochter kam 2020 schon gut an. "Was für ein schöner Name", lobte eine Userin die damals frischgebackene Mutter unter ihrem Beitrag auf Instagram. "Was für ein wunderschöner Name, meine Tochter heißt auch Zoe", kommentierte ein anderer Fan das Posting.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne halten die Hand ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / lenagercke Babybauch-Shooting von Lena Gercke und Dustin Schöne im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Tochter Zoe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de