Mit Courteney Cox und Co.: Jennifer Aniston feiert Xmas-Fete

Jennifer Aniston (53) lässt es krachen! Dass die Schauspielerin sehr viel Wert auf eine enge Bindung zu ihren Freunden legt, ist kein Geheimnis: Auch heute ist sie noch mit ihren Friends-Co-Stars befreundet und betont immer wieder, dass ihre Freundschaften sie am Boden halten. Besonders mit ihren Schauspielkolleginnen Courteney Cox (58) und Lisa Kudrow (59) verbringt sie viel Zeit. Jetzt schmiss Jennifer eine geheime Weihnachtsparty mit Stargästen!

Wie DailyMail berichtete, richtete Jennifer am vergangenen Wochenende eine Feier für ihre engsten Freunde auf ihrem Grundstück in Bel Air aus: Unter den berühmten Gästen waren neben Courteney und Lisa auch Gwyneth Paltrow (50), Reese Witherspoon (46), Sandra Bullock (58), Bradley Cooper (47), David Spade (58) und Tobey Maguire (47). Lauter große Hollywoodstars also – und das wurde prompt zum "Witz des Abends": Laut eines Insiders bezeichneten sich die Gäste scherzhaft als "alte Garde von Hollywood", die eine "Oldschool-Party" feierten.

Zwar habe es keine Regel gegeben, die Handy auf der Feier verboten hätte – doch die Gäste hielten die Party trotzdem privat, auch Jennifer teilte nichts von dem Event im Netz. Generell ist sie nicht aktiv auf Social Media: "Ich hasse soziale Medien. Ich bin nicht gut darin", stellte sie gegenüber Allure klar.

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston im Dezember 2022

Getty Images Jennifer Aniston und Sandra Bullock im Januar 2020

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, Schauspielerinnen

