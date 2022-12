Motelmitarbeiter: Stephen "tWitch" Boss (†40) fiel nicht auf

Es kommen immer mehr tragische Neuigkeiten zu Stephen "tWitch" Boss' Tod ans Licht. Vor wenigen Stunden wurden traurige Nachrichten bekannt: Der durch die Talkshow von Ellen DeGeneres (64) berühmt gewordene DJ ist im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Er erlag einer Schussverletzung. Ob es sich dabei tatsächlich um Suizid handelt, soll aktuell noch immer von den Beamten ermittelt werden. Jetzt wurden neue Einzelheiten über seine letzten Stunden bekannt: Nur einen Tag vor dem Fund seiner Leiche checkte Stephen allein in ein Motel ein.

Wie TMZ berichtet, gibt es neue Informationen über Stephens letzte Stunden. Wie eine Quelle erzählt, checkte der Verstorbene am Montagmorgen für nur einen Tag in ein Motel ein, das nicht einmal zwei Kilometer von seinem Wohnhaus in Los Angeles entfernt ist. Einen ungewöhnlichen Eindruck soll Stephen dabei nicht gemacht haben, wie Mitarbeiter des Motels gegenüber dem Magazin bestätigten. Nachdem der Entertainer am Dienstag nicht ausgecheckt hatte, wurde er schließlich tot in einem Badezimmer aufgefunden.

Auch seine Frau Allison Holker bestätigte die Schock-Nachricht bereits in einem emotionalen Statement gegenüber E! News. "Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass Stephen uns verlassen hat. [...] Stephen erleuchtete jeden Raum, den er betrat", trauerte die Mutter von drei Kindern.

Instagram / theellenshow Ellen DeGeneres und Stephen Boss

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im Dezember 2022

Getty Images Stephen "tWitch" Boss und seine Frau Allison Holker

