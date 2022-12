Stephen "tWitch" Boss' Frau gibt Statement zu seinem Tod ab

Es ist traurige Gewissheit. Am Mittwoch machten tragische Neuigkeiten die Runde: Der Entertainer Stephen "tWitch" Boss (40) soll laut einem Polizei-Insider im Alter von nur 40 Jahren verstorben sein. Angeblich wurde er tot in einem Hotel aufgefunden und sei an einer Schussverletzung gestorben – ob es sich dabei um einen Suizid handelt, werde noch ermittelt. Nun bestätigte seine Frau Allison Holker den Tod von Stephen.

Gegenüber E! News bestätigte Stephens Frau, dass der DJ nicht mehr am Leben ist. "Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass Stephen uns verlassen hat", gab Allison bekannt und widmete ihrem Partner weiterhin rührende Worte: "Stephen erleuchtete jeden Raum, den er betrat." Er sei das Rückgrat der Familie gewesen, der beste Ehemann und Vater sowie eine Inspiration für seine Fans.

Anschließend bat die Schauspielerin um Ruhe für ihre Familie. "Wir bitten um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit für mich und insbesondere für unsere drei Kinder", hieß es weiterhin. Die drei Kids sind drei, sechs und 14 Jahre alt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Stephen Boss mit Frau und Kindern

Getty Images Stephen "tWitch" Boss

Getty Images Stephen "tWitch" Boss und seine Frau Allison Holker



