Nach Doku: Plant Prinz Harry weitere Enthüllungsinterviews?

Wird Prinz Harry (38) weitere Infos preisgeben? Der Sohn von König Charles III. (74) sorgt zurzeit für Aufruhr unter den Royal-Fans: Denn gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) veröffentlichte er die Doku "Harry & Meghan" – und verriet darin eine Menge intimer Details über das Königshaus. Demnächst erscheint auch ein Buch des Duke of Sussex – und dann? Offenbar will Harry darüber hinaus noch weitere Interviews geben!

Wie die britische Zeitung The Mirror aus US-Medienkreisen erfahren haben will, seien künftig noch weitere Formate mit Harry geplant: "Er wird nicht aufhören zu reden, wenn die Doku komplett veröffentlicht ist. In einem Monat wird er beispielsweise sein Buch promoten." Rund um den Start der Netflix-Doku gab es keine Auftritte, der Verlag des Prinzen werde das allerdings womöglich anders handhaben.

Schließlich sei das in der Buchbranche so üblich – und der Verlag habe tief in die Tasche gegriffen. "Sie haben mehr als 30 Millionen Euro investiert und wollen jetzt natürlich, dass das Buch für so viele Menschen wie möglich interessant ist", schilderte der Insider seine Sicht der Dinge.

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Getty Images Prinz Harry in Botswana, 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einer Preisverleihung, Dezember 2022

