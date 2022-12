Nach Schuldspruch: Stephen Bear fragt Fans nach Urlaubsideen

Zeigt Stephen Bear (32) etwa keine Reue? Der britische Reality-TV-Star ist zurzeit in aller Munde: Mittels einer Überwachungskamera soll er sich und seine Ex-Freundin Georgia Harrison beim Sex gefilmt und das Tape auch noch veröffentlicht haben. Der Teilnehmer der UK-Version von Ex on the Beach wurde bereits einstimmig schuldig gesprochen. Jedoch scheint das Urteil Stephen nichts anzuhaben – denn im Netz prahlt er mit seiner Urlaubsplanung!

Stephen teilte seinen Fans auf seinem Twitter-Profil mit, dass er Urlaubsideen für sich und seine Freundin Jessica Smith suche. Er veröffentlichte ein Foto seines eigenen Fahndungsfotos und schrieb: "Dieser Typ braucht Urlaub, wohin sollte er seine Model-Freundin mitnehmen?" Seine Follower waren jedoch alles andere als begeistert über den Beitrag. "Vielleicht solltest du etwas Reue zeigen, anstatt dich darüber lustig zu machen", schrieb ein User. Viele Fans bezeichneten sein Verhalten als "schamlos".

Auch seine Ex wird sicherlich keinen Gefallen an seinem satirischen Post finden. Erst in der vergangenen Woche sagte sie in einem Statement: "Die letzten zwei Jahre waren die absolute Hölle und dieses Urteil wird es mir ermöglichen, den Schmerz, den ich erlitten habe, vergangen sein zu lassen und mich auf die Zukunft zu konzentrieren."

Anzeige

Instagram / stevie_bear Reality-TV-Star Stephen Bear

Anzeige

Instagram / stevie_bear Stephen Bear

Anzeige

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, bekannt durch UK-"Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de