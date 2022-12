"Bandwurm": Fans feiern Kylie Jenners Outfit gar nicht!

Mit dieser Reaktion hätte Kylie Jenner (25) wohl nicht gerechnet. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit teilt tagtäglich Einblicke in ihr luxuriöses Leben. Dabei zeigt Kylie nicht nur den Alltag mit ihren Kids, ihren Schwestern und ihren Eltern, sondern postet gelegentlich auch mal ziemlich heißen Content. Nun zeigte sich Kylie aber in einem ziemlich bedeckten Look – der konnte bei den Fans aber gar nicht punkten!

Die Brünette teilte ein Foto auf Instagram, auf dem sie in einem extravaganten bunten Kleid auf dem Bett posiert. Das eng anliegende Kleidungsstück versteckt sogar – bis auf die Augen – fast Kylies ganzes Gesicht. "Warten auf den Weihnachtsmann wie...", schrieb sie dazu. Der Look wirkte aber eher verstörend auf ihre Follower: "Was bitte ist das?", "Mein Bandwurm ist wie..." oder "Das ist echt peinlich", kommentierten die Nutzer.

Unter den zahlreichen kritischen Kommentaren fanden sich aber auch Komplimente zu dem ausgefallenen Dress. "Wow, der Look killt einfach alles" oder "Du wirst den Weihnachtsmann wohl eher verführen", schrieben beispielsweise einige Leute.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2022

Getty Images Kylie Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

