Doku: Prinz Harry packt über Funktionsweise des Palasts aus

Prinz Harry (38) deckt die Machenschaften auf. Erst vergangene Woche wurde die Doku von ihm und seiner Frau Herzogin Meghan (41) veröffentlicht. Die Miniserie wird seitdem mit große Interesse verfolgt – insbesondere vom britischen Königshaus. Denn das Ehepaar zeigte sich äußerst ehrlich und lieferte der Öffentlichkeit viele Gründe für ihren royalen Rückzug, an dem die Medien einen großen Anteil gehabt haben sollen. In einer neuen Folge packte Harry jetzt über die Funktionsweise des Palasts aus!

In der vierten Episode von "Harry und Meghan" sprach der 38-Jährige ausführlich über den Umgang des Palasts mit den Medien. "Ich meine nur die ständigen Einweisungen über andere Familienmitglieder, die die Presse zu sich einladen. Das ist ein schmutziges Spiel", erklärte er das System. Harry fügte hinzu, dass es undichte Stellen gebe und wie mit diesen in der Regel gehandhabt werde: "Wenn also das Kommunikationsteam eine negative Geschichte über seinen Chef beseitigen will, wird es verhandeln und etwas über den Chef eines anderen liefern. So arbeiten die Büros schließlich gegeneinander."

Harry erinnerte sich an einen Vorfall, von dem das Büro seines Vaters betroffen gewesen war. Anschließend haben er und sein Bruder Prinz William (40) folgendes beschlossen: "Wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass das in unserem Büro niemals passieren darf."

Getty Images Prinz Harry bei der feierlichen Prozession durch London

Getty Images Herzogin Camilla, Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry in London, Dezember 2017

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

