Mega-Erfolg für Netflix: Doku "Harry & Meghan" toppt alles!

Die Verantwortlichen von Netflix könnten wohl kaum zufriedener sein! Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sind momentan in aller Munde. Vor wenigen Tagen erschien ihre eigene Dokumentation "Harry & Meghan" – und mit ihrem Netflix-Spezial erhitzten die beiden die Gemüter. Während sich die Royal-Fans total aufregten, zeigten sich die Unterstützer der Sussexes hingegen total von den ersten drei Episoden begeistert. Und auch der Streaming-Gigant dürfte happy sein: Harry und Meghans Doku legte einen erfolgreichen Start hin!

Laut Netflix wurde keine ihrer verfügbaren Dokumentationen so oft angesehen wie die von Prinz Williams (40) Bruder und dessen Gemahlin. Die ersten drei Episoden verzeichneten binnen kürzester Zeit 81,55 Millionen Sehstunden. In der Summe ergibt das "die höchste Anzahl an Sehstunden aller Dokumentationen in einer Premierenwoche" – rekordverdächtig!

Am 15. Dezember erscheint wieder eine neue Episode und es verspricht pikant zu werden. Bereits im Trailer, der via Instagram veröffentlicht wurde, schießt Meghan gegen das britische Königshaus. "Ich wurde den Wölfen nicht zum Fraß vorgeworfen, ich wurde den Wölfen verfüttert", behauptete die einstige Suits-Darstellerin.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de