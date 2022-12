Fans: Prinzessin Charlotte und Queen sehen sich ähnlich!

Die Fans sind begeistert! Jedes Jahr wählen die Royals ein Foto, welches sie auf ihre Weihnachtskarten drucken lassen. Nach König Charles (74) und seiner Camilla (75) veröffentlichten Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) das Bild, welches sie dieses Mal ausgewählt haben. Die Aufnahme zeigt die Eheleute gemeinsam mit ihren drei Kindern. Den Followern des royalen Paares fällt besonders auf, wie ähnlich sich Prinzessin Charlotte (7) und ihre verstorbene Urgroßmutter, die Queen (✝96), sehen.

Unter dem Familienfoto auf Twitter häufen sich Kommentare über die einzige Tochter von der Prinzessin und dem Prinz von Wales. "Charlotte entwickelt sich zu einer Schönheit. Ich kann die Queen und Diana in ihr sehen", meint ein User. "Charlotte ist ein Abbild der Königin", schreibt ein weiterer. "Charlotte erinnert mich so sehr an unsere verstorbene Königin", wird außerdem kommentiert.

Angeblich soll die Siebenjährige bald sogar den Titel ihrer Uroma erben. Eine Quelle meinte gegenüber The Sun: "Es wäre eine angemessene Art und Weise an die Königin zu erinnern - die natürlich den Titel Herzogin von Edinburgh trug - und eine Möglichkeit für Seine Majestät, die Erbfolge zu ehren."

Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

Queen Elizabeth II. auf ihrem Anwesen im Schloss Windsor im April 2022

Prinz Charles, die Queen, Prinz Louis, Herzogin Kate, Charlotte, George und Prinz William

