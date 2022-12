Geständnis: Georgina Fleur wünscht sich ein weiteres Baby!

Folgt da bald weiterer Nachwuchs? Georgina Fleur (32) wanderte im Jahr 2020 mit ihrem damaligen Freund Kubilay Özdemir nach Dubai aus, nachdem sie zusammen an der deutschen Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Stars teilgenommen hatten. Kurz danach trennten sie sich schon, dennoch bekam Georgina von ihm im August 2021 ihr erstes Kind. Seitdem scheint sie in ihrer Mutterrolle vollkommen aufzugehen. Sie möchte jetzt sogar noch ein zweites Kind haben.

"Ich will noch ein Baby", schrieb sie am Donnerstag in ihrer Instagram-Story. Der Kommentar kam, als sie mit ihrem Kind und ihrer Freundin Ceay unterwegs war. Diese ist gerade ein zweites Mal Mutter geworden und zeigte sich auf dem geposteten Bild in einem süßen Blümchen-Kleid, welches perfekt zu der Hose des Babys passte. Ob von Georginas Seite auch bald ein zweites Kind folgen wird? Bisher ist nichts über einen neuen Freund der Reality-TV-Teilnehmerin bekannt. Es bleibt also abzuwarten, wann der nächste Nachwuchs folgt.

Vergangene Woche kamen Gerüchte auf, dass Kubilay und Georgina wieder miteinander anbandeln. In einem Interview mit Bild meinte sie, sie habe ihn getroffen, damit ihre Tochter ihren Vater kennenlernen könne. Am Dienstag klang es von ihrer Seite aus nicht so, als ob sie sich noch mal mit dem Deutschtürken einlassen wird.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juli 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter in Dubai, 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2021

