"Hochzeit auf den ersten Blick"-Nicole: So war die Geburt

Nicole ist überglücklich: Vor wenigen Tagen durften die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin und ihr Partner René, der ein Jahr später an dem Format teilnahm, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen: Ihre Tochter Lucia wurde geboren und ist schon jetzt offenbar der ganze Stolz ihrer Eltern. Nun blickte Nicole auf die Geburt zurück. Verlief dabei alles nach Plan?

Gegenüber Promiflash gab die frischgebackene Mutter preis: "Es verlief alles so, wie wir uns es gewünscht haben – problemlos." Ihr und ihrer kleinen Familie gehe es wirklich sehr gut. Inzwischen durfte sie mit der kleinen Lucia auch schon das Krankenhaus verlassen. "Zum Glück waren wir alle gesund und munter, daher konnten wir auch recht schnell nach Hause", erzählte Nicole.

René hatte auf Instagram bereits ein Foto von der Ankunft des kleinen Mädchens in den eigenen vier Wänden geteilt. Darauf war zu sehen, wie Lucia in ihrem Babybett lag und mit ihren leicht geöffneten Augen in die Kamera blickte. "Die Familienzusammenführung hat auch super geklappt", verriet er in der Bildunterschrift.

