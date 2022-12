War "Hochzeit auf den ersten Blick"-René bei Geburt dabei?

Konnte René seiner Liebsten während der Geburt zu Seite stehen? Vor wenigen Tagen sind der einstige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat und seine Partnerin Nicole, die ein Jahr zuvor an der Show teilgenommen hatte, zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr Tochter Lucia hat das Licht der Welt erblickt. Die Entbindung sei problemlos verlaufen. Doch durfte auch René in diesem Moment dabei sein?

Gegenüber Promiflash verriet der Osnabrücker: "Ich war die ganze Zeit an Nicoles Seite." An den Augenblick von Lucias Ankunft kann er sich auch noch gut erinnern. "Es war einfach ein magischer Moment für uns beide. Der Moment, als sie das erste Mal geschrien hat, war für uns ein unbeschreibliches Gefühl", resümierte der einstige Flirtformat-Teilnehmer.

In seinem Instagram-Post, in dem René die Geburt verkündet hatte, schwärmte er bereits in den höchsten Tönen von seiner Tochter. "Es ist das schönste Gefühl, das ich je verspürt habe. [...] Sie ist das schönste Mädchen, das ich jemals gesehen habe", freute er sich in dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / renef.ries "Hochzeit auf den ersten Blick"-René mit Tochter Lucia

Anzeige

Instagram / renef.ries René und Nicole im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / renef.ries René und seine Tochter im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de