Nach Geburt: "Hochzeit auf den ersten Blick"-René voll happy

René kann sein Glück kaum fassen. Seit über einem Jahr ist der ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat bereits mit Nicole, die ein Jahr zuvor ebenfalls an der Kuppelshow teilgenommen hatte, liiert. Vor wenigen Tagen krönte das Liebesglück der beiden dann die Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Lucia. Der Osnabrücker könnte seither nicht glücklicher sein. Im Netz schwärmte René nun über sein Familienglück.

"Es war einmal... So können schöne Geschichten beginnen und so wird auch die Geschichte anfangen, die ich irgendwann unserer kleinen Lucia erzählen werde", schrieb der frischgebackene Vater auf Instagram. Weiter gab er seinen Followern einen kleinen Einblick in seine Beziehung zu Nicole. "Es gab Stimmen, die sagten, die Beziehung würde nicht halten und böse Worte... In kurzer Zeit standen wir immer wieder vor kleinen oder großen Herausforderungen, die wir auch gemeinsam gemeistert haben", schwärmte René.

Vor allem für die Geburt seiner kleinen Tochter sei er dankbar. Der einstige Kuppelshow-Teilnehmer blicke voller Freude auf die Zukunft, auch wenn diese die ein oder andere Schwierigkeit mit sich bringen mag. "Es wird bestimmt immer wieder zu Unstimmigkeiten kommen, aber Nicole und ich sind schon Meister darin, Lösungen zu finden", stellte er klar und bedankte sich auch für die ganzen Glückwünsche zur Geburt.

Anzeige

Instagram / renef.ries "Hochzeit auf den ersten Blick"-René mit Tochter Lucia

Anzeige

Instagram / renef.ries René und Nicole von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / renef.ries René und seine Tochter im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de