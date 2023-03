"Hochzeit auf den ersten Blick"-René sieht sein Baby selten

René genießt jeden möglichen Augenblick mit seinem Nachwuchs! Der ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmer kam nach seiner Ehepleite mit Nicole zusammen, die einst ebenfalls an dem TV-Format teilgenommen hatte. Im Dezember des vergangenen Jahres durfte das Paar sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen: Tochter Lucia wurde geboren. Doch René verbringt nicht allzu viel Zeit mit der Kleinen.

"Erst jetzt merke ich so langsam, was die Leute meinen, wenn sie sagen, man soll die Zeit genießen – unsere Kleine wird schnell genug groß", verriet der Osnabrücker auf Instagram. Der Soldat könne sie jedoch nicht allzu oft sehen: "Ich bin leider derzeit nur am Wochenende zu Hause, aufgrund meiner Arbeit." Daher habe er riesigen Respekt vor seiner Partnerin, die den Alltag mit dem Baby größtenteils ohne ihn super meistere. Schließlich gebe es nicht nur schöne, sondern auch anstrengende Tage.

René und Nicole sind voller Vorfreude auf alles, was noch kommt. "Das Gefühl, die Verantwortung für so einen zauberhaften kleinen Menschen zu haben, ist mit Worten nicht zu beschreiben", schwärmte das Paar zum Beispiel kurz nach der Geburt gegenüber Promiflash.

Instagram / renef.ries Nicole und René, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Instagram / renef.ries René und seine Tochter im Dezember 2022

Instagram / renef.ries "Hochzeit auf den ersten Blick"-René mit Tochter Lucia

