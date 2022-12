"Hochzeit auf den ersten Blick"-Renés Baby durfte nach Hause

René und Nicole sind zu Hause nun zu dritt! Vor wenigen Tagen sind die ehemaligen Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten von 2019 und 2020 zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Lucia hat das Licht der Welt erblickt. René hatte sich bereits mit einem rührenden Post im Netz zur Geburt zu Wort gemeldet. Nun verriet der Osnabrücker: Die Kleine durfte mittlerweile nach Hause.

In seiner Instagram-Story teilte René ein Foto von sich vor Lucias Babybett, während diese mit ihren kleinen Augen in die Kamera blickt. "Die Familienzusammenführung hat auch super geklappt", freute er sich in der Bildunterschrift. Zudem versprach der Niedersachse, dass sich auch seine Partnerin bald bei ihrer Community melden werde. "Derzeit ist sie aber damit beschäftigt, unsere Kleine zu füttern", erklärte er.

In seinem Beitrag über die Geburt hatte René bereits in den höchsten Tönen vom Vatersein geschwärmt: "Was ich bis jetzt erleben durfte, übertrifft alles – positiv. Natürlich ist es auch mal anstrengend und nicht immer schön, aber auch die anstrengenden Momente möchte ich nicht missen."

Anzeige

Instagram / renef.ries René und Nicole im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / renef.ries René und seine Tochter im Dezemebr 2022

Anzeige

Instagram / renef.ries Nicole und René, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de