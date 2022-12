So kam "Hochzeit auf ersten Blick"-Nicole auf den Babynamen

Nicole und René könnten im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin und ihr Liebster, der ein Jahr nach ihr an der Show teilnahm, durften vor einigen Tagen zum ersten Mal ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten: Ihre kleine Tochter Lucia hat Mitte Dezember das Licht der Welt erblickt. Doch bis sich beide auf den Namen ihrer Kleinen geeinigt hatten, dauerte es einige Zeit: Nicole und René hatten bei der Wahl des Babynamens nämlich so einige Kriterien...

"Die Namenssuche hat sich recht schwierig gestaltet, wir haben uns viele Namenslisten angeschaut und eine Liste mit Namen erstellt, die uns und später auch ihr gefallen würden", berichtete das Paar im Promiflash-Interview. Außerdem hätten die beiden einige Ansprüche gehabt. "Es gab Kriterien wie zum Beispiel kein zu langer Name und man sollte ihn abkürzen können und es sollte kein Name sein, den wir allgemein oft lesen oder hören", zählte der stolze Vater auf.

Letztendlich habe Renés Großmutter dann den Namen Lucia vorgeschlagen, der ihm und Nicole nach anfänglicher Skepsis immer besser gefallen habe. "Außerdem hat der Name für mich eine große Bedeutung, da ich auch immer meine Großmutter damit in Verbindung bringen werde, da sie zur Namensfindung maßgeblich beigetragen hat", betonte René.

Instagram / renef.ries "Hochzeit auf den ersten Blick"-René mit Tochter Lucia

Instagram / renef.ries Nicole und René, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Instagram / renef.ries René und seine Tochter im Dezember 2022

