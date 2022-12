Erstes Baby: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar ist baff!

René und Nicole schwärmen von ihrem Babyglück! Der Osnabrücker und seine Partnerin hatten an unterschiedlichen Staffeln des TV-Experiments Hochzeit auf den ersten Blick teilgenommen und nach ihren gescheiterten Ehen zueinandergefunden. Vor wenigen Tagen krönten sie ihre Liebe mit der Ankunft ihres ersten gemeinsamen Kindes: Töchterchen Lucia hat das Licht der Welt erblickt. Doch wie geht es Nicole und René mit der neuen Situation?

Gegenüber Promiflash verriet das Paar: "Das Gefühl, die Verantwortung für so einen zauberhaften kleinen Menschen zu haben, ist mit Worten nicht zu beschreiben." Sie beide hatten den Wunsch, irgendwann mal Mutter und Vater zu sein. "Und jetzt gucken wir unsere kleine Lucia an und können unser Glück kaum fassen", freuten sich die frischgebackenen Eltern.

René hatte in einem Instagram-Post bereits gestaunt, wie überwältigt er von der Geburt seiner Tochter ist. Ab und zu sei es mit einem Baby zwar anstrengend, aber das nehme er gerne in Kauf: "Wenn ich in ihr Gesicht gucke, wenn diese kleinen Finger meine Hand berühren oder wenn ich unser Baby einfach beim Schlafen ansehe, sind die schlaflosen Nächte vergessen und die nächsten können kommen."

Anzeige

Instagram / renef.ries "Hochzeit auf den ersten Blick"-René mit Tochter Lucia

Anzeige

Instagram / renef.ries Nicole und René, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / renef.ries René und seine Tochter im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de