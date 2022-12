Kein Comeback? Carl Woods und Katie Price streiten permanent

Ist bei Katie Price (44) und Carl Woods (33) etwa doch nicht alles wieder gut? Das Model und sein Partner scheinen derzeit eine einzige Achterbahnfahrt durchzumachen. Ende November warf Carl ihr noch vor, ihn betrogen zu haben und gab an, dass die Beziehung beendet sei. Wenige Wochen später standen die Zeichen dann wieder auf Versöhnung. Jetzt sollen die beiden sogar gemeinsam Urlaub machen. Doch im siebten Himmel sind sie wohl nicht: Angeblich streiten Katie und Carl ununterbrochen.

Insider behaupteten gegenüber The Sun, dass die Beziehung von Katie und Carl derzeit alles andere als gut laufen soll. "Sie haben sich die ganze Zeit gestritten. Es ist ein ständiges Auf und Ab bei den beiden", meinte die Quelle. Vor allem kurz vor der Abreise in die österreichischen Alpen habe es ordentlich zwischen ihnen gekracht. Und auch während des Urlaubs sollen sie sich gestritten haben. Die Beziehung sei nach Carls Anschuldigungen in die Brüche gegangen, war sich der Insider sicher.

Erst wenige Tage nach der angeblichen Trennung wurden Carl und Katie wieder gemeinsam gesichtet: Zusammen besuchten sie ein Fußballspiel ihres jüngsten Sohnes Jett. Danach vermuteten viele, dass die beiden sich wieder zusammengerauft haben. Offiziell wurde das Liebes-Comeback bisher aber nicht.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods, Ex-Freund von Katie Price

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de