"Kleiner Spencer": Tochter erinnert Prinz Harry an Diana

Prinz Harrys (38) Tochter ähnelt einem ganz besonderen Familienmitglied! Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) veröffentlichte der Royal eine Doku, in der das Paar über sein Leben am britischen Hof auspackt. Die Zuschauer konnten sich bereits über so manch pikante Enthüllung freuen, denn die beiden halten sich mit öffentlicher Kritik nicht zurück. Im zweiten Teil der Serie sprechen sie über ihren Nachwuchs. So verriet Harry, dass Töchterchen Lilibet (1) ihn an seine Mutter Diana (✝36) erinnert.

In der sechsten Folge von "Harry und Meghan" geben die zweifachen Eltern einen Einblick in ihr Familienleben. Im Interview kommen sie auf ihre beiden Kinder zu sprechen, woraufhin Harry stolz erzählt: "Und ich sehe viel von meiner Mutter in Lili. Sie ist eine Spencer." Laut dem 38-Jährigen komme die Kleine optisch gesehen ganz nach ihrer verstorbenen Oma: "Sie hat dieselben blauen Augen. Und diese rotblonden Haare."

Im Laufe der Folge spricht das Ehepaar über ein weiteres Detail und verrät, dass sie Schauspieler Tyler Perry (53) als Patenonkel für Lilibet ausgewählt hatten. "'Wir hätten dich gerne als Lilis Patenonkel.' Ich meinte erst mal nur: 'Wow!', ich musste das erst mal sacken lassen", erinnerte sich der Comedian an den überraschenden Moment.

Anzeige

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im Januar 1988

Anzeige

Getty Images Tyler Perry, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de