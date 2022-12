Prinz Harry und Herzogin Meghan verraten Lilibets Patenonkel

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) verraten ein bisher wohl gehütetes Geheimnis! Im Gegensatz zu ihrem Sohn Archie Harrison (3) kam ihre Tochter Lilibet Diana (1) zur Welt, als der Sohn von König Charles III. (74) und seine Gattin bereits als aktive Royals abgedankt hatten. Die Kleine wurde im Juni 2021 geboren – und lebt seitdem von der Öffentlichkeit abgeschirmt mit ihren berühmten Eltern im kalifornischen Montecito. Was bisher kaum jemand wusste: Jetzt enthüllten Lilibets Eltern, wen sie als ihren Patenonkel auserkoren haben!

In ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" verraten sie: Es ist Tyler Perry (53)! Der Schauspieler ist ein guter Freund des Paares, seit er sie nach dem Megxit bei sich aufgenommen hatte. In Folge sechs erinnert sich Tyler: "Wir telefonierten und alberten herum. Plötzlich wurden sie ernst. Sie sagten: 'Wir hätten dich gerne als Lilis Patenonkel.' Ich meinte erst mal nur: 'Wow!', ich musste das erst mal sacken lassen." Weiter schildert der Comedian: "Doch dann sagte ich: 'Ich würde mich geehrt fühlen.'"

Doch damit ist die Geschichte noch nicht auserzählt! "Ich legte auf, ließ es mir durch den Kopf gehen und rief sie zurück: 'Warte mal, heißt das, wir müssen rüberfliegen und mit der ganzen [königlichen] Familie in der Kirche zusammensitzen? Das will ich nämlich nicht", berichtet Tyler. Schließlich habe er vorgeschlagen, eine private Zeremonie in den USA abzuhalten. Wofür Meghan und Harry sich am Ende entschieden haben, ist unbekannt. Die Diskussion, ob Lilibet im Vereinigten Königreich getauft wird, sorgte nach ihrer Geburt für jede Menge Aufregung.

Getty Images Tyler Perry, Schauspieler

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Misan Harriman Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

